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Ольга Бузова призналась, что давно не может забеременеть

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Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в том, что уже давно не может познать радость материнства.

В телеграм-канале "Только никому" появился фрагмент интервью с бывшей участницей телепроекта "Дом-2". Ольга откровенно ответила на заданный ей вопрос.

Бузова призналась, что ни разу в жизни не была беременной. Она пыталась завести ребенка еще будучи в первом браке за футболистом сборной России Дмитрием Тарасовым.

Но за четыре года проведенных вместе, детей у пары так и не появилось. В конце 2016-го Ольга и Дмитрий разбежались, причем последний практически сразу же женился на модели Анастасии Костенко. Девушка родила бывшему мужу Бузовой двух дочерей.

По признаниям Ольги, карьера для нее уже давно не на первом месте. Она очень хочет завести ребенка. По ее мнению, сейчас в ее жизни идеальный момент для этого. У нее все есть, а рядом с ней ее любимый человек - Давид Манукян.

Правда пока, по словам Ольги, забеременеть у нее по-прежнему не получается.

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