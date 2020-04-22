Модник Киркоров решил предложить россиянам одежду для повседневной носки

22.04.2020 | 08:12

Филипп Киркоров не только талантливый певец, экстравагантный мужчина и любитель стать объектом для сплетен. На этот раз артиста потянуло в мир моды.

И это не удивительно. Ведь Филипп Бедросович большой поклонник ярких и дорогих нарядов. Коллекции одежды 52-летнего артиста может позавидовать любая звезда Голливуда.

И пока пока одна часть россиян борется с коронавирусом, а другая ищет новую работу, Киркоров решил запустить новый проект. По замыслу артиста, сейчас самое лучшее время для того чтобы приодеть поклонников в свои наряды, а заодно и хорошенько заработать.

Не пропадать же добру в бесчисленных шкафах, подумал Филипп, и выбрав в компаньоны байера Омара Байрамова пустился во все тяжкие.

Скоро на просторах интернета будет создан сайт с творениями российских дизайнеров, а хедлайнером выступит король отечественной поп-сцены.

Киркоров сообщил, что его одежда подойдёт для повседневной носки. Поклонники сильно удивились, ведь они прекрасно знают, какие наряды выбирает Филипп Бедросович даже для домашнего времяпрепровождения.