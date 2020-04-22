Миллиарды проиграны в покер: вдова Кобзона судится из-за безумных долгов

22.04.2020 | 11:24

Иосиф Кобзон был человеком состоятельным. А возле богатых всегда вьются разные темные личности, нахлебники и мошенники. Певец к тому же был безотказным и очень добрым, за что и пострадал.

Вдова певца Нелли Кобзон невольно стала участницей двух громких дел. Например, она судится с Вагифом Пейсаховым, который взял в долг у Иосифа Давыдовича в общей сложности 1,6 миллиарда рублей, да так и не вернул.

Пейсахов сообщил, что все деньги проиграл в покер. Мол, изначально не собирался возвращать эти безумные долги и обманывал певца. В итоге суд приговорил афериста к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил иск Кобзона на сумму долга.

Однако гладко все только на бумаге. Теперь попробуй через процедуру банкротства получить хотя бы часть из этих миллиардов!

Еще 18 миллионов рублей Иосифу Кобзону не вернул бывший помощник артиста Ефим Петров и его жена-художница. Деньги они брали якобы на открытие музея в Германии. Осуществить задуманное не удалось, и деньги вернуть тоже. Тяжба продолжается до сих пор.

"Иосиф Давыдович был очень отзывчивый и добрый, этим многие пользовались. Он был доверчив как ребенок, но никогда не посвящал меня в свои дела", – цитирует "КП" Нелли Кобзон.

Напомним, что после смерти певца в прессу просочилась информация о его капиталах. Пять раз подряд артист признавался самым богатым среди звездных депутатов – его доход в 2016 году составил 45,57 миллиона рублей. А в 2015-м, судя по декларации, опубликованной на сайте нижней палаты, он заработал значительно больше – 99,13 миллиона рублей.