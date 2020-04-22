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«Кристина меня не оставляет»: отец Орбакайте пожаловался на маленькую пенсию

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75-летний отец поблагодарил Кристину Орбакайте за помощь. Оказывается, экс-супруг Аллы Пугачевой поддерживает с дочерью и внучкой Клавой тесную связь.

Миколас Орбакас рассказал о том, как они живут вместе с женой-коллегой Мариной, бывшей цирковой артисткой. По словам мужчины, его материальное положение оставляет желать лучшего.

"Пенсию получаю от России – 20 тысяч рублей", – цитирует отца Кристины Орбакайте "Антенна". Получает он и надбавку за инвалидность II группы – одну тысячу рублей. Он отметил, что по литовским расценкам, это не много.

Сильно сказалось на семье родителя певицы и падение курса рубля – ведь там, где он проживает, цены в евро. Исполнительница помогает отцу. Миколас Орбакас поблагодарил ее за это. "Кристина меня не оставляет", – признался он. Мужчина сообщил, что видится и с наследницей, и с внучкой Клавой с помощью современных технологий.

С бывшей женой, Аллой Пугачевой, они иногда встречались на праздниках в Москве. Он отметил, что у них с Примадонной дни рождения были подряд. Так, 15 апреля певице исполнился 71 год, а ему 16 апреля – 75. В честь этого они устроили застолье. Супруга отца Кристины Орбакайте приготовила ребрышки с соусом.

Ранее артист признался, что очень скучает по внукам и надеется, что эпидемия коронавируса быстро закончится. Отец звезды хочет увидеть дочь и пообщаться вживую с младшими родственниками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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