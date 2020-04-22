Главное о коронавирусе за 22 апреля: хватит ли аппаратов ИВЛ, дачный сезон и пайки нуждающимся

22.04.2020 | 20:32

Губернатор переживает за жителей города и области, медиков и лекарства.

В Шемышейском районе бюджетника заставляли выйти из изоляции.

Для пострадавших от самоизоляции мастеров снизят стоимость патента.

Число больных коронавирусом жителей региона приблизилось к 200.

Оперштаб назвал, из каких городов и сел поступили новые зараженные.

Стало известно, когда школьникам из Пензы начнут выдавать пайки.

Пензенцы прямо из Таиланда угодили в ростовский обсерватор.

Сколько в области аппаратов ИВЛ.

Из-за коронавируса в работу детских лагерей внесут изменения.

В Заречном коронавирус подтвердился еще у двух человек.

Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей.

Названа новая дата начала дачного сезона в Пензе.

Пензячка, сбежавшая с места изоляции через окно, заплатит штраф.