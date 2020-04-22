Главное о коронавирусе за 22 апреля: хватит ли аппаратов ИВЛ, дачный сезон и пайки нуждающимся

Губернатор переживает за жителей города и области, медиков и лекарства.
В Шемышейском районе бюджетника заставляли выйти из изоляции.
Для пострадавших от самоизоляции мастеров снизят стоимость патента.
Число больных коронавирусом жителей региона приблизилось к 200.
Оперштаб назвал, из каких городов и сел поступили новые зараженные.
Стало известно, когда школьникам из Пензы начнут выдавать пайки.
Пензенцы прямо из Таиланда угодили в ростовский обсерватор.
Сколько в области аппаратов ИВЛ.
Из-за коронавируса в работу детских лагерей внесут изменения.
В Заречном коронавирус подтвердился еще у двух человек.
Губернатор в прямом эфире ответит на вопросы предпринимателей.
Названа новая дата начала дачного сезона в Пензе.
Пензячка, сбежавшая с места изоляции через окно, заплатит штраф.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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