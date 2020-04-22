Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

22.04.2020 | 09:42

В интернете набирает популярность блогер под ником Не_Бузова, которая удивительно похожа на ведущую и экс-участницу реалити-шоу "Дом-2". Девушка уверяет, что это результат пластических операций.

Когда Ольга Бузова только появилась на "Доме-2", вряд ли кто-то предполагал, что наивная и стеснительная блондинка станет настоящей суперзвездой, у которой появится не только армия поклонников, но и подражателей. Так, пользователи Сети заметили на просторах интернета девушку, которая очень похожа на телеведущую.

Чтобы выглядеть, как Бузова, она решилась на пластические операции. Поклонница певицы потратила на них три миллиона рублей. По крайней мере, так уверяет девушка.

Но быть просто похожей на знаменитость недостаточно. Подражательница завела аккаунт в TikTok и теперь записывает видео, где звучат песни Ольги Бузовой. На ее аккаунт уже подписались почти сто тысяч человек.

Пользователи Сети шокированы экспериментами девушки. Они считают идею фанатки безумной. Чтобы восхищаться кумиром, необязательно быть похожим на него, считают комментаторы. Также люди отметили, что девушка не имеет индивидуальности.

Некоторые, кстати, предположили, что блогер просто шутит. А схожесть с Бузовой – это лишь результат правильного макияжа. В любом случае, люди уверены, что ведущая "Дома-2" обязана обратить внимание на свою поклонницу.

Сама Ольга Бузова придерживается естественности. Во многих интервью она уверяла, что никогда не делала пластические операции. Однако телеведущая еще в браке с Дмитрием Тарасовым думала об увеличении груди, потому что этого хотел избранник. Но в итоге певица не решилась ложиться под нож хирурга.

Сейчас Бузова имеет более 20 миллионов подписчиков в "Инстаграме". Среди звезд российского шоу-бизнеса это самый высокий показатель. Как заверяет каждый раз певица, ей предстоит добиться еще большего.