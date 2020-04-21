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Заторможенное сознание и не только: что стало с Бабкиной после трех недель лечения

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Надежда Бабкина поступила в одну из столичных клиник в начале апреля. Народную артистку подключили к аппарату ИВЛ и даже ввели в искусственную кому.

На данный момент состояние звезды удалось стабилизировать. Женщина дышит сама через специальную трубку в шее, однако все еще принимает пищу через зонд. Теперь она может общаться с врачами и родными. Но специалисты опасаются делать прогнозы относительно того, сколько еще Надежда Бабкина пробудет в больнице. Хотя уже сейчас длительное нахождение в медучреждении сказалось на ее состоянии.

Источник в клинике отметил, что после комы певица еще полностью не оправилась. Женщина вяло реагирует на внешний мир, плюс на проблемы со здоровьем наложилась депрессия от длительного пребывания в стационаре.

Как рассказал информатор, о выписке пока не может идти речи. "То, что в 70 лет при таком тотальном поражении легких ее отключили от ИВЛ, – уже большая победа!" – сообщил StarHit аноним.

Сейчас Надежда Бабкина проходит противовирусную и антибактериальную терапии – врачи пытаются подобрать оптимальный способ лечения. Также медики опасаются за сердце народной артистки – у женщины диагностирована тахиаритмия. Легкие вследствие пневмонии поражены более, чем наполовину, и площадь пока не уменьшается. Зато температура у звезды уже довольно длительное время держится в пределах нормы.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Заторможенное сознание : что стало с Бабкиной после трех недель лечения
Теперь только в Думу работать.

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