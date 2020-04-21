Ушла в минус: продавцы платят за то, чтобы забрали их нефть

21.04.2020 | 07:04

Согласно данным биржи ICE стоимость нефти WTI 20 апреля опускалась до нуля. Позже она и вовсе стала отрицательной. Таким образом цена на эту марку пробила исторический минимум.

До этого антирекорд был установлен на отметке 9,75 доллара за баррель. Стоит отметить, что цена на нефть впервые в истории стала отрицательной, сообщает РИА Новости.

Цена на нефть падает из-за снижения спроса на сырье на фоне мировой пандемии коронавируса. Ведь границы многих стран закрыты, а предприятия и компании остановили работу.

Кроме того, отрицательно повлияла на цену нефти также неспособность ОПЕК+ заключить новую сделку в марте. Соглашение было достигнуто только в середине апреля, но и оно не помогло стабилизировать ситуацию на рынке.

Согласно прогнозам экспертов, в этом году ожидается рекордное падение спроса на нефть. При этом на рынке сейчас наблюдается серьезный избыток сырья.

Как писали "Дни.ру", в период с 5 по 12 апреля во многих регионах России зафиксировали снижение розничной стоимости бензина. -энергетического комплекса. Падение цен на топливо – крайне редкое явление. Причиной тому экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса в мире, а также снижение стоимости нефти.