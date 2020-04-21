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«Трубача здесь не будет!»: певец пострадал из-за дуэта с Моисеевым

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Певец Николай Трубач недавно отметил круглую дату. 50-летний артист рассказал об отношениях с Борисом Моисеевым и о том, как пострадал из-за гей-лобби.

Николай Трубач прославился благодаря дуэту с Борисом Моисеевым. Они вместе исполнили песни "Голубая луна" и "Щелкунчик", которые впоследствии стали хитами. Борис Моисеев не скрывал своей нетрадиционной ориентации, поэтому вскоре после успеха его дуэта с Николаем Трубачом поползли слухи, что у артистов не просто деловые отношения.

Однако это не так. На самом деле к тому моменту, как была записана "Голубая луна", Николай Трубач был счастливо женат и ждал прибавления в семействе. Кроме того, именно Трубач написал "Голубую луну" по заказу Моисеева. Однако, как рассказал Николай, вокальная партия там была сложная, Борис ее бы просто не потянул, и тогда было принято решение, чтобы песню исполнил сам автор.

"То, что "Луну" оценили люди с нетрадиционной ориентацией, понятно. Но в шоу-тусовке все знали, что я женат, что мы с Леной ждем ребенка. А вот повенчались втайне. От Фридлянда (Евгений Фридлянд – известный музыкальный продюсер. – Прим.ред.) прежде всего. Боря все знал, но упрямо хранил секрет", – рассказал Николай Трубач.

Несмотря на то, что "Голубая луна" принесла бешеную популярность артисту, она же обернулась для Николая Трубача сплошными проблемами. Всему виной тот "голубой" подтекст. "Из-за того, что я когда-то спел "Голубую луну", для меня многие регионы были закрыты. Причем на уровне губернаторов и мэров. Они, кривясь, заявляли: "Трубача здесь не будет!" – пожаловался певец.

Певец рассказал, что даже сталкивался с гей-лобби. Например, его вырезали из концерта Бориса Моисеева – один голос остался. "Потом из юбилейного концерта Кима Брейтбурга, где я спел несколько песен, вырезали. Боря потом вздыхал: "Коля, с тобой на сцене нельзя появляться!" – цитирует исполнителя "Экспресс газета".

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Источник — dni.ru
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