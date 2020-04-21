Сирота при живом отце: дочь Началовой перестала появляться у Алдонина

21.04.2020 | 11:46

Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – идет 14-й год. Это время взросления, когда девочка превращается в девушку. Время, когда очень важны рядом понимающие люди, которые и подскажут, и научат.

После смерти знаменитой матери в марте 2019 года Вера стала жить с бабушкой и дедушкой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем. Они в девочке души не чают – окружили безмерной заботой, любовью, теплом. Знакомые отмечают, что Верочка воспитывается правильно – скромной, порядочной, начитанной.

При этом многим кажется странным, что она практически не появляется на странице в "Инстаграм" у родного отца, футболиста Евгения Алдонина. Последний раз, судя по его соцсетям, он встречался с дочерью на новогодних праздниках. По крайней мере, других снимков в аккаунте нет, и вряд ли дело в карантине.

А вот фотографии семейной идиллии с новой женой и их детьми Евгений периодически публикует. В 2014-м, через три года после развода с Юлией, он женился на Ольге. В октябре 2016 года спортсмен стал отцом во второй раз – у влюбленных родился сын Артем. А 23 ноября 2019-го на свет появилась дочь Анжелика.

После внезапной смерти певицы решили, что Вера будет жить с отцом. Видимо, не сложилось. Да и вряд ли новая жена Алдонина была в восторге от перспективы стать мачехой для дочери его бывшей возлюбленной...

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. Он начался из-за банальной мозоли на ноге. Певице было всего 38 лет.