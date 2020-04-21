Полезное

Сирота при живом отце: дочь Началовой перестала появляться у Алдонина

Печать

Вере Алдониной – единственной дочери певицы Юлии Началовой – идет 14-й год. Это время взросления, когда девочка превращается в девушку. Время, когда очень важны рядом понимающие люди, которые и подскажут, и научат.

После смерти знаменитой матери в марте 2019 года Вера стала жить с бабушкой и дедушкой – Таисией Николаевной и Виктором Васильевичем. Они в девочке души не чают – окружили безмерной заботой, любовью, теплом. Знакомые отмечают, что Верочка воспитывается правильно – скромной, порядочной, начитанной.

При этом многим кажется странным, что она практически не появляется на странице в "Инстаграм" у родного отца, футболиста Евгения Алдонина. Последний раз, судя по его соцсетям, он встречался с дочерью на новогодних праздниках. По крайней мере, других снимков в аккаунте нет, и вряд ли дело в карантине.

А вот фотографии семейной идиллии с новой женой и их детьми Евгений периодически публикует. В 2014-м, через три года после развода с Юлией, он женился на Ольге. В октябре 2016 года спортсмен стал отцом во второй раз – у влюбленных родился сын Артем. А 23 ноября 2019-го на свет появилась дочь Анжелика.

После внезапной смерти певицы решили, что Вера будет жить с отцом. Видимо, не сложилось. Да и вряд ли новая жена Алдонина была в восторге от перспективы стать мачехой для дочери его бывшей возлюбленной...

Напомним, что Юлии Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка умерла в больнице из-за остановки сердца, вызванной абсцессом. Он начался из-за банальной мозоли на ноге. Певице было всего 38 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте