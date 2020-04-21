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Семья Заворотнюк старается игнорировать нападки хейтеров

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Блогер Лена Миро сомневается в том, что Анастасия Заворотнюк смертельно больна. В свою очередь выступила в Сети старшая дочь актрисы Анна.

На днях в Сети бурно обсуждали кадры, снятые старшей дочерью Анастасии Заворотнюк. Анна запечатлела на видео праздничный стол в их особняке в Крекшино. В объектив попали, помимо куличей, облитых белой глазурью, и яичек, задвинутый стул и высокий детский стульчик, вероятно, принадлежащей ее младшей сестренке Миле.

Ролик вызвал фурор среди подписчиков Заворотнюк. Дело в том, что Анна предпочитает не делиться столь личной информацией. Несмотря на уступки, на которые она пошла, начав общаться в соцсети с поклонниками, Аня не выкладывала фото и видео, демонстрирующие быт семьи.

Согласно последним данным, состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, якобы она находится дома. Говорят, положительная динамика в здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" и заставила Анну начать общаться с подписчиками в "Инстаграм".

Артистка продолжает борьбу с раком: сообщается, что она проходит химиотерапию, которая из-за ослабленности организма раньше не представлялась возможной. Поклонники молятся за актрису. Они верят, что скоро та поправится и сможет выйти в свет.

А вот блогер Лена Миро в этом даже не сомневается. Она подозревает, что Заворотнюк вообще не больна. "Чем, собственно, болеет Настя? Почему в прессу не просочилось ни одной фотографии за время ее так называемой болезни? Почему никто из членов семьи не подтвердил или не опроверг диагноз "глиобластома"?" – спросила она. Лена считает, что болезнь актрисы придумана, чтобы уйти от многомиллионных долгов.

В свою очередь дочь артистки опубликовала свежий пост. В "Инстаграм" она разместила селфи и написала: "Жизнь – это не ожидание того, что шторм закончится. Жизнь – это учиться танцевать под дождем". Одни сочли эту запись странной: дескать, непонятно, что имела в виду Аня. Другие предположили, что таким образом Заворотнюк призывает радоваться жизни, несмотря на испытания.

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Источник — dni.ru
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