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Pain perdu: потерявшая работу Нетребко вынуждена питаться просрочкой

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Большая часть населения Земли сейчас сидит на карантине. Отменены спортивные и культурные мероприятия, многие потеряли работу. Не минула чаша сия и прославленную оперную диву Анну Нетребко.

Из-за пандемии коронавируса певица, как и все, оказалась в самоизоляции. Спектаклей нет, премьеры, гастроли и репетиции отложены. Чем же заниматься? Нетребко с упоением отдалась домашним хлопотам.

Не привыкшая экономить Анна увлеклась так называемым безотходным производством. Она каждый день балует семью новыми блюдами – ризотто, супами, бараниной. Очередной рецепт удивил многих поклонников дивы. Она приготовила блюдо с неблагозвучным для слуха русского человека названием "Пан пердю".

Дословно pain perdu переводится как "потерянный хлеб", хотя имеется в виду скорее забытый и ненужный, ибо для приготовления в большинстве случаев используется черствый батон. Появилось это блюдо в средние века, когда повара готовили, стараясь обходиться без остатков.

"Знаменитый французский десерт "для бедных", – рассказала Нетребко. – Берем залежавшийся хлеб (лучше сладкий, кулич или булку) и режем неровными треугольниками. В небольшой кастрюле смешиваем сливки, молоко, сливочное масло, все доводим до кипения. Добавляем соль, ванилин, немного сахара и плитку шоколада. Когда смесь остынет, надо разбить туда пару яиц и перемешать. Нарезанный хлеб выложить в форму для запекания и залить шоколадной смесью так, чтобы не утопить до конца кусочки. Поставить в холодильник на час-два. После выпекать при температуре 190 градусов около получаса – торчащие кусочки хлеба должны подрумяниться. Есть в остывшем виде".

"Это ужасно вкусно! И у вас в доме никогда не будет пропавшего хлеба", – заверила певица. Рецепт этого незамысловатого блюда лайкнули композитор Игорь Крутой, молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова и другие звезды. Видимо, многие вынуждены экономить каждый кусок и не брезговать просрочкой...

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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