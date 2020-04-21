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Никас Сафронов намекнул, кто платит за свадебное платье Волочковой

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Анастасия Волочкова вовсю готовится к свадьбе. Как удалось выяснить, во время торжества балерина сменит несколько нарядов, за которые отдаст 60 миллионов рублей. Художник Никас Сафронов намекнул, кто платит за банкет и "танцует" невесту.

Самый знаменитый художник России поддерживает стремление балерины закатить грандиозное торжество. "У меня иногда спрашивают: зачем Вам дорогая машина, когда можно ездить на дешевой? – признался Никас. – Наверное, правильно. С другой стороны, дорогой автомобиль комфортнее, надежнее, безопаснее. Так и в случае с платьями – во всем есть свои нюансы. Если Анастасия может позволить себе потратить на наряды 60 миллионов рублей, это ее право. Мы можем только радоваться, что у нее все идет хорошо, и она нашла свое счастье. Скорее всего, платья ей покупает жених – чтобы покорить и произвести впечатление на свою избранницу. Будем верить, что и жизнь у них будет красивой, богатой и достойной. А мы все, кто Анастасию знает, будем радоваться за нее".

Одно время писали, что балерине сделал предложение руки и сердца сын Никаса Сафронова. Однако художник становиться свекром Волочковой не собирается.

"Могу точно сказать, что за платья платил не я, – улыбнулся он. – Мой сын Дима – взрослый человек, всегда жил автономно от меня, поэтому я не в курсе его личной жизни. Я знаю, что он здоров, не пьет и не курит, у него есть свой небольшой бизнес, дохода от которого ему хватает на жизнь. Склонен думать, что у Анастасии есть другой мужчина – намного богаче моего сына. А вообще я рад Настю – знаю ее только с хорошей стороны. Она достойна хорошей жизни в любви и согласии. Наверное, мы все скоро узнаем, кто жених. Судя по такому дорогому подарку, не исключаю, что это может быть и сам Роман Абрамович".

В каждой шутке, как известно, есть доля правды. И то, что Сафронов неожиданно сосватал Волочкову за Абрамовича, может быть, не лишено оснований.

Напомним, что олигарх развелся с первой женой Ириной в марте 2007 году. Бывшие супруги договорились о разделе имущества и о том, с кем останутся их пятеро детей. Третьей женой Романа Абрамовича была дизайнер Дарья Жукова. У них подрастают десятилетний сын Аарон Александр и семилетняя дочь Лея. В августе 2017 года пара объявила о разрыве отношений.

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Источник — dni.ru
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А какие у нас еще могут быть заботы, кроме как не порадоваться за эту....

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