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«Мир на паузе»: Маликов написал новый хит про коронавирус

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Дмитрий Маликов подготовил новую песню, которая напоминает о сложившейся ситуации в мире. Он уже поделился композицией с поклонниками.

Певец и композитор Дмитрий Маликов проникся пандемией коронавируса и написал новую песню, которая заставляет задуматься о насущном. Артист объяснил, что слова к композиции написала Лилия Виноградова, которая является постоянным его соавтором. Сейчас она находится в Италии, где COVID-19 унес уже множество жизней, пишет Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что напрямую коронавирус в песне не упоминается. Однако в ней используются слова, которые напоминают о проблемах в 2020 году. "Стоп машина в самом шаге от обрыва. Новый поиск запустил вселенский браузер. Продолжению не бывать без перерыва, и поэтому наш мир сейчас на паузе", – поет Дмитрий Маликов.

Поклонники прониклись исполнением артиста, а также темой, которая затрагивается в композиции. Многие признались, что не смогли сдержать слез при прослушивании. "Как всегда откликается, спасибо", "Исполнение очень искреннее... С нежностью и любовью", – написали фолловеры.

Напомним, что Дмитрий Маликов единственный из отечественных исполнителей, кто с душой подошел к песне про пандемию. В марте певица Бьянка выпустила одноименный трек, который раскритиковали пользователи Сети.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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