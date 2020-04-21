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Это многим поможет: Высоцкая посоветовала женщинам занятие на время самоизоляции

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Многим россиянам нелегко переживать длительный период самоизоляции. Телеведущая Юлия Высоцкая подсказала согражданам, чем можно заняться на карантине.

Карантин в России застал многих людей врасплох. Далеко не всем легко находиться на протяжении длительного времени в четырех стенах. Особенно трудно гражданам каждый раз придумывать себе полезное занятие.

У телеведущей Юлии Высоцкой достаточно фантазии для того, чтобы сделать каждый свой день непохожим на предыдущий. Знаменитость рассказала, чем можно занять себя во время карантина. Особенно полезным совет будет для женщин.

По словам Высоцкой, во время пандемии коронавируса в России прежде всего следует обратить внимание на те вещи, до которых не доходили руки при привычном ритме жизни. Теперь у людей есть отличная возможность разобраться дома с книгами, вещами, документами и вообще устроить самую настоящую генеральную уборку.

Кроме того, сейчас есть отличный шанс выучить иностранный язык на онлайн-курсах, заявила Высоцкая в интервью изданию graziamagazine. Сама знаменитость отдала предпочтения одной из своих главных страстей – кулинарии.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, сейчас есть отличный шанс
Сосать, лапу как медведь в берлоге всю зиму. Сосать, сосать, сосать. Так как храть скоро нечего будет.

Гость||

Государственная дума без лишнего шума приняла 17 апреля во втором чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Документ, внесённый кабинетом министров, определяет структуру сервиса, который будет включать в себя полную информацию о каждом гражданине страны – от появления на свет до кончины.

Регистр ЕФИР будет содержать все сведения на каждого человека, собранные из всех информационных систем Российской Федерации. На первых порах в него будет включено до 30 видов сведений о гражданине. Это, в частности, паспортные данные, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, данные об образовании, о местах трудовой деятельности, о постановке на учет в налоговом органе, регистрация в системах ОМС, соцстраха и пенсионной системе и т.д.

Основу ресурса составят свыше 500 миллионов записей актов гражданского состояния, начиная с 1926 года, отмечают ......В дальнейшем проект ЕФИР предоставит государству доступ вообще ко всей информации о россиянах. Проект предложен правительством в рамках масштабной цифровизации России.

Единый регистр может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Его держателем станет Федеральная налоговая служба. Со дня официального опубликования закона после принятия парламентом и подписания президентом до 31 декабря 2025 года установлен переходный период.

Идея цифровизации общества имеет как сторонников, так и противников. Первые считают, что это поможет контролировать ситуацию во время глобальных катаклизмов, подобных нынешней пандемии коронавируса. Вторые заявляют, что население в конце-концов будет загнано в «цифровой концлагерь».

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