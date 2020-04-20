Знаменитая актриса уберегла Гаркалина от серьезных травм

20.04.2020 | 15:48

Галина Петрова и Валерий Гаркалин снимались вместе в многосерийной ленте "Между нами, девочками". В эфире шоу "Судьба человека" женщина рассказала о чудесном спасении партнера.

Артистка жалеет, что не случилось третьего сезона сериала. "Несмотря на то что получился такой легкий, изящный, смешной фильм, работа была кропотливая, с разными препятствиями, но было весело", – отметила звезда. Она вспомнила, как смогла уберечь коллегу от неминуемой смерти.

Одну из сцен "Между нами, девочками" снимали в Доме культуры, где была очень крутая лестница. Валерий Гаркалин зацепился ногой за ступеньку и стал падать. К чему могла привела неловкость актера, остается только догадываться. "В последний момент зацепился за мой шарф, и я вижу, как он вместе с шарфом "ласточкой" летит вниз, и шарф сползает с моей шеи..." – вспомнила Галина Петрова в эфире шоу "Судьба человека".

В последний момент женщина смогла схватить противоположный конец шейного платка, а Гаркалин выставил вперед ногу, упершись об одну из ступенек.

"И таким вот образом обошлись без падения страшного", – отметила актриса. После работы в сериале молва даже "поженила" пару – настолько актеры гармонично смотрелись на экране. Путаница произошла еще и потому, что Валерий Гаркалин пригласил Галину Петрову на съемки передачи "Семейный альбом", так как в Москве у него не было никого из родни. "На это не надо обращать внимания. Ну поженили и поженили. Ничего страшного", – с улыбкой добавила актриса.