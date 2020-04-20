Полезное

«Я же знаю, что это ты»: Топалов довел Тодоренко до слез

Печать

Регина Тодоренко вывела своего мужа Влада Топалова на чистую воду. Телеведущая не смогла сдержать эмоций.

В минувшее воскресенье на телеканале НТВ в эфир вышел очередной выпуск шоу "Маска", где российские звезды поют в скрывающих их с ног до головы костюмах. Члены жюри должны отгадать личность знаменитости.

Проект уже покинули журналист Вадим Такменев (Хамелеон), экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин (Мороженое), заслуженный артист Алексей Глызин (Слон), обладательница титула "мисс Вселенная – 2002" Оксана Федорова (Робот), бывшая солистка группы t.A.T.u. Лена Катина (Паук), легкоатлетка Светлана Мастеркова (Туча), шоумен Антон Лирник (Яйцо). До недавнего времени было неизвестно, кто скрывается под оставшимися масками: Волк, Лев, Панда, Олень и Попугай. По традиции в конце выпуска члены жюри решили раскрыть личность одного из участников.

Первым на сцену вышел гость программы в костюме Зайки, который исполнил хит "Притяжения больше нет". Сидящие в жюри Филипп Киркоров и Валерия предположили, что выступающий перед ними артист – мальчик. А вот Регина Тодоренко и Тимур Родригез услышали женский голос. Интрига была раскрыта сразу же после номера. Под маской скрывалась финалистка "Фабрики звезд – 5" Юлианна Караулова.

Далее выступили постоянные участники шоу. Волк исполнил песню Аллы Пугачевой "Делу время", Лев вышел на сцену с хитом Джо Кокера Unchain My Heart, Попугай спел на французском языке Les Champs-Elysеes, Олень обратился к творчеству группы t.A.T.u. и представил песню "Нас не догонят" в новой аранжировке, а Панда на время присвоила композицию Леонида Агутина "Ай-ай-ай".

Члены жюри полагают, что под маской Попугая может скрываться бывшая участница группы "Винтаж" Анна Плетнева, а Львом может оказаться Анатолий Цой из MBand или певец Никита Пресняков. Также эксперты считают, что в костюме Оленя на сцену выходит артистка Лариса Долина, а в образе Волка – певица Юлия Паршута или Карина Кокс из группы "Сливки".

Разоблачить решили участника, который восемь выпусков пел в костюме Панды. Однозначного мнения, кто мог оказаться в костюме краснокнижного животного, не было. Жюри слышали голос Сергея Лазарева и Влада Соколовского. А Регина Тодоренко с первого выпуска была уверена, что Пандой является ее супруг Влад Топалов. Перед тем как участник снял маску, телеведущая обратилась к нему.

"Я же знаю, что это ты. Я вижу, как ты нервничаешь перед съемками", – сказала она.

Тодоренко оказалась права: Топалов все это время пел в костюме Панды. От переполнивших ее эмоций телеведущая заплакала. Она была счастлива видеть мужа. Регина выбежала на сцену и вместе с ним выступила во время финальной песни. Топалов поблагодарил создателей проекта. Отдельно он обратился к сотруднику съемочный группы, который вшил в наряд Панды вентиляторы. "Если бы не Вы, я бы умер", – сказал Влад.

26 апреля в эфире НТВ покажут финальный выпуск программы шоу "Маска", в конце которого костюмы снимут все участники.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте