«Время рассудит»: заменивший Шепелева Еремеев оправдался перед народом

20.04.2020 | 12:50

Тимур Еремеев объяснил поклонникам, зачем согласился быть ведущим шоу "На самом деле". Актер признался, что не стыдится принятого решения.

В феврале 2020 года стало известно, что Дмитрий Шепелев покидает шоу "На самом деле", которое выходит в эфир на Первом канале. Вместе с этим появилась информация о новом ведущем передачи. Это место занял актер Тимур Еремеев, который был героем одного из выпусков. Нового телеведущего раскритиковали. Многие отметили, что Еремеев не подходит на эту роль. А недавно поклонники актера решили поинтересоваться, зачем он согласился вести скандальный проект.

"Вы пошли на самое днище. Зачем? Деньги не пахнут?" – спросила подписчица инстаграм-аккаунта Тимура. Еремеев активно общается со своей аудиторией, поэтому решил ответить на этот вопрос. Он отметил, что не согласен таким мнением, но спорить не будет. Телеведущий припомнил, как его несколько раз от чего-то отговаривали, однако впоследствии решение оказывалось правильным.

"Время рассудит. И еще есть фраза: лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть", – написал Еремеев.

Недавно Тимур получил еще одно предложение от Первого канала. Он станет ведущим нового проекта "У нас все дома", где российские знаменитости покажут, как приспособились к условиям самоизоляции. Цель передачи – поддержать сидящих на карантине жителей страны.