Певица Азиза не смогла родить из-за проклятия родной бабушки

20.04.2020 | 16:50

Азиза была одной из самых привлекательных певиц на отечественной эстраде. Однако ее личная жизнь так и не сложилась: у 56-летней артистки нет ни детей, ни мужа.

"То, что пришлось пережить мне и моим сестрам, врагу не пожелаешь. Моя родная бабушка, папина мама, в свое время прокляла нас", – призналась Азиза. Оказывается, женщина очень не хотела, чтобы ее сын женился на понравившейся ему девушке, ведь она подобрала ему, по ее мнению, более подходящую партию. Несмотря на все уговоры, увещевания и даже угрозы, мужчина все же повел под венец любимую женщину.

Тогда мать пошла на крайние меры – обратилась за помощью к колдуну. "Она хотела, чтобы у моей мамы не было детей. Так и случилось", – констатировала Азиза. В течение пяти лет супругам не удавалось зачать. На протяжении всего этого времени отец и его родные молились о прибавлении в семействе. Наконец их мечта стать родителями сбылась. У супругов родились трое дочерей.

Родители скрывали проклятие бабушки. Однако когда личная жизнь трех сестер так и не сложилась, они узнали жуткую причину. "Одна моя сестра вышла замуж, но через два месяца развелась, оставшись с ребенком на руках. Вторая прожила с мужем три месяца. Ни одна, ни другая больше так не вышли замуж. Когда дошла очередь до меня, неприятности продолжились. Я сразу заподозрила что-то неладное", – призналась певица.

Несмотря на упорные молитвы, Азиза так и не смогла стать ни женой, ни матерью. По словам артистки, она иногда видит бабушку во сне. Обычно это бывает знаком скорой беды. "Когда я была беременна, она приходила во сне и молча смотрела на меня холодными глазами. Спустя пару дней у меня случался выкидыш. Она всегда приходит ко мне с одним выражением лица. Видно, что на том свете ей плохо: она грустная и злая", – отметила артистка.

Азиза убеждена, что на том свете бабушке плохо из-за большого греха, который она взяла на душу, когда пошла к колдуну. "Но это был ее выбор. Нужно при жизни думать, что нельзя ходить к магам и заниматься такими вещами, которые делала моя бабушка", – цитирует певицу "Собеседник".

Впрочем, артистка надеется победить проклятие. Летом Азиза собирается замуж за своего давнего возлюбленного, бизнесмена Александра Бродолина. "Это будет победа над вакханалией, которую устроила моя бабушка в свое время", – заявила певица.