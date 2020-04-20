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Непризнанный сын повинился перед Цискаридзе за ложь

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Тимур Акперов в 2019 году публично заявил, что является внебрачным ребенком прославленного танцора. Молодой человек настаивал на ДНК-экспертизе и грозился подать на Николая Цискаридзе в суд.

Юноша, удивительно похожий на бывшего премьера Большого театра, пытался привлечь к себе внимание различными способами. Например, заявлял, что его избил шоумен Стас Борецкий, утверждал, что уедет в Азербайджан к родне, и уверял, что врачи диагностировали у него рак. Все это время Николай Цискаридзе никак не комментировал слухи. Лишь однажды мужчина заявил, что ничего не хочет знать о возможном наследнике.

Наконец, Тимур Акперов устал врать. Парень решил расставить все точки над i. Актер заявил, что похож на артиста балета лишь внешне. На самом деле они не являются родственниками. Оказывается, его подставили. Виновными в махинациях с семейными узами он выставил шоумена Гогена Солнцева и некую журналистку.

Якобы эпатажный артист хотел "порадовать" Николая Цискаридзе тем, что у него нашелся взрослый красивый сын. Парня поставили в неудобное положение, поэтому он решил сыграть свою роль. "Да, это был хайп, но хочу сказать всем только одно: я не хотел никому навредить!" – уверяет Тимур.

Молодому человеку позвонила девушка и представилась редактором популярного ТВ-шоу. Она выпытала у юноши все подробности личной жизни и заверила, что скоро позовет его на съемки программы, а после отправит в Петербург за биометрическим материалом Цискаридзе. Однако это оказалась ложью.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro Тимур Акперов попросил прощения у народа и повинился перед прославленным танцором. "Не хочу быть для всех тупым мальчиком, который считает себя внебрачным сыном Цискаридзе", – заявил он.

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Источник — dni.ru
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Читать противно! Мой папа турецкий подданный!

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