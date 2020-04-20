«Море позитива»: дочь Орбакайте исполнила легендарный хит матери

20.04.2020 | 08:40

Наследница Кристины Орбакайте покорила россиян своим талантом. Клавдия Земцова оказалась очень артистичной.

Кристина Орбакайте поделилась в своем микроблоге в "Инстаграм" видео, в котором вместе с дочкой поет свой хит "Поговорим". Она отметила, что, сидя дома на самоизоляции, они не теряют бодрости духа и хорошего настроения.

Подписчики знаменитости пришли в восторг от способностей Клавы. "Море позитива и настроения! Спасибо!" – высказался один из фолловеров. Судя по кадрам, певица скучает по сцене и выступлениям.

Ранее Кристина Орбакайте предстала перед поклонниками в халате, фартуке и с поварешкой в руке. Артистка напевала песню, занимаясь домашними делами на кухне.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в России многие звезды ушли в самоизоляцию. Из-за постоянного нахождения дома некоторые испытывают дискомфорт. Судя по всему, Кристина Орбакайте не из их числа – на домашнее времяпровождение она пока не жалуется.

Как писали "Дни.ру", ранее Кристина Орбакайте выдала тайну характера своей дочери. Оказывается, тихая и послушная с виду Клавдия имеет довольно крутой нрав. Исполнительница назвала дочь нежным ангелом с характером Овна.