Полезное

«Море позитива»: дочь Орбакайте исполнила легендарный хит матери

Печать

Наследница Кристины Орбакайте покорила россиян своим талантом. Клавдия Земцова оказалась очень артистичной.

Кристина Орбакайте поделилась в своем микроблоге в "Инстаграм" видео, в котором вместе с дочкой поет свой хит "Поговорим". Она отметила, что, сидя дома на самоизоляции, они не теряют бодрости духа и хорошего настроения.

Подписчики знаменитости пришли в восторг от способностей Клавы. "Море позитива и настроения! Спасибо!" – высказался один из фолловеров. Судя по кадрам, певица скучает по сцене и выступлениям.

Ранее Кристина Орбакайте предстала перед поклонниками в халате, фартуке и с поварешкой в руке. Артистка напевала песню, занимаясь домашними делами на кухне.

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в России многие звезды ушли в самоизоляцию. Из-за постоянного нахождения дома некоторые испытывают дискомфорт. Судя по всему, Кристина Орбакайте не из их числа – на домашнее времяпровождение она пока не жалуется.

Как писали "Дни.ру", ранее Кристина Орбакайте выдала тайну характера своей дочери. Оказывается, тихая и послушная с виду Клавдия имеет довольно крутой нрав. Исполнительница назвала дочь нежным ангелом с характером Овна.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Настоящей новостью было бы, если она пошла работать на завод или фабрику.

Гость||

Че за арба?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте