Галкин о причинах развода Пугачевой: Это обсуждать как-то неприлично

20.04.2020 | 11:30

В Сети муссируются слухи о том, что, если бы Алла Пугачева не встретила Максима Галкина, то не рассталась бы со своим четвертым мужем Филиппом Киркоровым. Эти пересуды прокомментировал сам артист.

В минувшие выходные Первый канал показал повтор передачи "Моя жена – Алла Пугачева". Программа была посвящена Примадонне и вышла накануне ее юбилея. Напомним, в 2019 году артистке исполнилось 70 лет. В честь круглой даты Примадонны интервью дали ее близкие, в частности молодой муж Максим Галкин.

Много всякого говорят об этом браке. Мол, Максим Галкин стал причиной того, что Алла Пугачева рассталась с Филиппом Киркоровым. Их союз, напомним, продлился с 1994 по 2005 год. Однако юморист не согласен с такой постановкой вопроса. "Не я был кошкой между Аллой и Филиппом. Они уже жили в разных концах Москвы, все было по-другому. Сейчас это обсуждать как-то неприлично", – сказал он.

Галкин заявил, что Киркоров стал другом их семьи. "Филипп – это уже что-то святое в нашей семье, это часть нашей жизни. Я не ревную его к Алле", – признался популярный артист.

А еще говорят, будто Максим Галкин специально охмурил Аллу Пугачеву, чтобы благодаря ее влиянию добиться успеха. Но и с этим юморист не согласился. Он напомнил, что к моменту их встречи с Примадонной собирал шеститысячный зал на "Славянском базаре в Витебске" на сольном концерте, вел шоу на Первом канале и имел популярность.

В 2011 году Алла Пугачева и Максим Галкин оформили отношения. Их свадьба оказалась неожиданностью для общественности, что уж говорить о рождении у супругов двойни – сына Гарри и дочери Лизы. По словам Максима, именно Алла настояла на этом.

Малыши появились на свет с помощью суррогатной матери. О том, что у Пугачевой и Галкина будет прибавление в семействе, знали только самые близкие.