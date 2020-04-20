«Фильм ужасов»: Мария Миронова рвется на улицу из карантина

20.04.2020 | 13:26

Народная артистка Мария Миронова высказалась по поводу режима самоизоляции. Она уже второй месяц сидит дома.

Вся страна официально находится на карантине чуть больше трех недель. Однако актрисе Марии Мироновой пришлось самоизолироваться гораздо раньше. В марте она прилетела из Мурманска. На борту были китайцы, поэтому артистке пришлось принять меры безопасности. Судя по недавней публикации в "Инстаграм", Мироновой надоело находиться дома.

Мария написала, что очень хочет прилететь в Москву к родственникам, скучает по встречам с друзьями, прогулкам по Арбату и съемкам. Она просит у Господа терпения и здоровья для себя и окружающих.

"Дай нам Бог выйти из этого "кинофильма" ужасов", – высказалась звезда.

Поклонники поддержали артистку. Также они выразили надежду, что в скором времени все закончится. Один из комментаторов полагает, что радость от окончания пандемии коронавируса будет похожа на торжество после Великой Отечественной войны.

Напомним, что Мария Миронова стала народной артисткой России относительно недавно. Актриса усомнилась в том, что достойна такого звания.