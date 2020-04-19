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«Выглядит подозрительно»: Алибасов в тайне от Федосеевой-Шукшиной переписал ее квартиру

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81-летняя народная артистка РСФСР вышла замуж за композитора несколько лет назад. Тогда родные Лидии Николаевны не поддержали ее решения. И, возможно, не зря.

На днях была обнародована новая неприятная история из жизни "молодоженов". Оказалось, Бари Алибасов в тайне от жены переоформил ее квартиру на своего помощника.

Двухкомнатные апартаменты в Новой Москве Федосеева-Шукшина подарила руководителю группы "На-На" в прошлом году. По заверениям Алибасова, он вовсе не претендует на жилплощадь и до сих пор считает ее собственностью супруги. Однако это не помещало музыканту оперативно переписать квадратные метры на своего помощника, не уведомив об этом жену.

Как пишет "СтарХит", Бари Алибасов объясняет сомнительную сделку финансовой выгодой – якобы тяжелое налоговое бремя вынудило его временно переоформить имущество на помощника. "Мне прислали налоги в 9 миллионов рублей, поэтому я оформил квартиру на Сергея. Все скоро вернется обратно ко мне", – цитирует основателя "На-На" СтарХит.

Федосеева-Шукшина совсем недавно узнала о провернутой за ее спиной сделке и пока отказывается давать комментарии. Родственники заслуженной артистки тоже недовольны, что имущество семьи числится за посторонним человеком. "История с квартирой выглядит подозрительно", – подчеркнула внучка Лидии Николаевны Анна. Раньше Бари Алибасов казался Анне надежной опорой для пожилой бабушки, сейчас же девушка считает, что Лидию Николаевну просто используют.

К слову, 31-летняя Анна сама недавно провернула подобную аферу – втайне продала петербургскую квартиру Федосеевой-Шукшиной прямо с вещами любимой бабушки. Артистка сначала подала в суд на внучку, но потом решила ее простить.

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Источник — dni.ru
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