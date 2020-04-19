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Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, возобновлено лечение

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На Пасху радостные новости пришли из семьи Анастасии Заворотнюк. Звездная артистка чувствует себя гораздо лучше.

Положительной динамикой сражу же воспользовались врачи. Они возобновили активное лечение Анастасии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил телеграм-канал Mash.

Сейчас Заворотнюк регулярно возят в другую клинику на курсы химиотерапии и к нейрохирургам. Ранее из-за ослабленного болезнью организма артистки медики не рисковали, так как это грозило ухудшением здоровья Анастасии.

Положительную динамику в состоянии онкобольной Заворотнюк заметили многие поклонники. Намеки на это давали ее близкие, публикуя в инстаграм-аккаунте артистки фотографии и обращения от ее имени.

Муж актрисы Пётр Чернышёв старается постоянно находиться рядом с Анастасией. Он буквально живет в клинике, отлучаясь от любимой лишь для участия в шоу и тренировках. Не забывают о Заворотнюк и ее другие родственники, которые всячески поддерживают артистку.

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Источник — Фото - Инстаграм
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