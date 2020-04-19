«Она недополучала»: Киркоров ошарашил истинной причиной расставания с Пугачевой

19.04.2020 | 18:25

Певец состоял в браке с Примадонной 11 лет – с 1994 по 2005 год. Он стал ее четвертым мужем. Но даже после развода звезды сохранили теплые отношения.

Поговаривают, что Филипп Киркоров до сих пор остается частым гостем в доме Аллы Борисовны. С ним общается как сама Пугачева, так и ее нынешний супруг – комик Максим Галкин. Кроме того, Киркоров поддерживает контакты с дочерью певицы – Кристиной Орбакайте.

О причинах расставания одной из самых ярких пар российской эстрады доподлинно неизвестно. Однако в последнее время не утихают слухи о нетрадиционной ориентации поп-короля. В частности, бывший стилист Примадонны -Джордж Ровалс – на днях лично призвал Киркорова признаться в гомосексуализме, заявив, что его брак с артисткой был фиктивным.

Сам Филипп Киркоров никак не прокомментировал эти слова. Он продолжает утверждать, что действительно любил Аллу и она была важным человеком в его жизни. Об этом он заявил в интервью журналистам Первого канала в рамках фильма "Моя жена – Алла Пугачева".

Певец считает, что причиной разлада в их отношениях стал недостаток его внимания к бывшей супруге. Киркоров признался, что его сразила "звездная болезнь".

"Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была", – сказал исполнитель.