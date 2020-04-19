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Надежда Бабкина пошла на поправку и дышит самостоятельно

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Евгений Гор - спутник популярной певицы Надежды Бабкиной, которая до сих пор находится в больнице, - наконец-то раскрыл информацию о состоянии Надежды Георгиевны.

"Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы. Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы", - начал свое послание Евгений.

"Дорогие друзья, последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств", - порадовал поклонников певицы Гор.

По его словам, Бабкина с каждым днем чувствует себя все лучше, набирается сил и восстанавливается. Пока певице запрещено общаться с родными и друзьями, в больнице соблюдается карантин, артистка даже не может воспользоваться мобильным телефоном. Общение с близкими происходит через врачей.

"Как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет", - пообещал своим подписчикам и поклонникам Бабкиной Гор.

В последние дни в СМИ появлялась противоречивая информация. Одни источники утверждали, что певица находится в медицинском центре в Коммунарке, другие рассказывали о ее лечении в частной клинике. Бабкиной приписывали тяжелую пневмонию и коронавирус.

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