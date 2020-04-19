Иван Охлобыстин на подпольной пасхальной службе бросился на журналистку

19.04.2020 | 20:26

Актер Иван Охлобыстин напал на журналистку на "тайной пасхальной службе", которая накануне прошла в Москве.

Согласно рекомендации мэрии, все столичные храмы были закрыты, но как минимум один принимал молящихся, об этом сообщили журналисты издания "Московский комсомолец" со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По имеющейся информации, попасть на "тайную пасхальную службу" в Храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках можно было лишь VIP-гостям по специальным пропускам, которые выдавались заранее.

За безопасностью в храме и вокруг него следила полиция. Гости пребывали небольшими группами.

По свидетельству очевидцев, всего на тайную службу собралось порядка пяти десятков человек.

Среди них был и известный актер Иван Охлобыстин со своей семьей. Напомним, несколько недель назад одна из его дочерей переболела коронавирусом.

Увидев журналистов, Охлобыстин решил было спрятаться в арке. А чуть позже он вышел на улицу и с криками напал на девушку-корреспондентку, которая его снимала: "А чо вы снимаете, вот чо вы снимаете щас?", - возмутился актер и попытался вырвать телефон у журналистки.

Служба завершилась ближе к 3 утра. Гости выходили по очереди, стараясь быстро удалиться от церкви.