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Алсу скрывает от общественности своего 3-летнего сына с детским «помешательством»

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Артистка рассказала россиянам, почему не показывает публике свое дитя. Исполнительница призналась, что у маленького Рафаэля есть некоторые странности.

Популярная певица Алсу ответила на мучающий ее фанатов вопрос о 3-летнем сыне Рафаэле. Алсу и ее супруг бизнесмен Ян Абрамов тщательно скрывают своего наследника от общественности.

Оказалось, певица считает, что демонстрировать ребенка фанатам и подписчикам можно только, когда он подрастет. Она напомнила, что показала старших дочерей Микеллу и Сафину, когда им исполнилось по пять лет.

"Я не готова сейчас показывать своего младшего ребенка. В этом скрывается весь секрет", – объяснилась звезда во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте. Алсу пообещала, что, как только Рафаэль подрастет, она обязательно всем его покажет.

Вместе с этим, певица поделилась маленьким секретом о малыше. Алсу призналась, что ее наследник стал настоящим фанатом Чебурашки. Звездной матери приходится считаться с увлечениями сына – даже в прямом эфире она появилась в футболке с изображением этого персонажа. "Это майка с Чебурашкой, я специально ее надела. У младшего ребенка началось помешательство на этом персонаже", – разоткровенничалась заботливая исполнительница.

Во время общения с подписчиками девушка исполнила несколько песен вместе с дочкой Микеллой, а после прямого эфира опубликовала селфи в той самой футболке. В подписи к фотографии она поблагодарила всех за вопросы и комплименты и пообещала снова пообщаться с фанатами в ближайшее время.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Бедненькая! Все детишки у него глупенькие?

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