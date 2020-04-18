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В свой день рождения Валерия трогательно обратилась к маме

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Знаменитой певице Валерии 17 апреля исполнилось 52 года. Пандемия коронавируса заперла звездную чету дома – Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин отмечали знаменательную дату в одиночестве.

"Со мной такое впервые, как и со многими, – на удаленке мы все равно отмечаем дни рождения", – написала артистка на своей страничке в "Инстаграме". Супруги отмечали праздник за скромным домашним столом, однако огромное количество поздравлений, подарков и цветов, которые доставили на дом, заставили Валерию забыть, что она оторвана от друзей и близких.

Певица призналась, что совершенно не ощущает себя на изоляции, и добавила, что столько теплых слов не слышала даже в юбилей. Артистка показала подписчикам заставленный букетами дом и горячо поблагодарила всех за подарки и поздравления.

Первыми певицу поздравили домашние – Валерия поделилась кадрами, на которых ее супруг и младший сын поют поздравительную песню и дарят имениннице праздничный торт. Позже артистка в онлайне распаковала некоторые подарки от друзей и коллег – например, известный музыкальный продюсер Яна Рудковская подарила подруге серьги необычной формы.

А после Валерия трогательно обратилась к своей маме. "Сегодня я родилась на свет, и в этот день, моя дорогая мамулечка, мне хочется поздравить тебя. Это твой праздник. Обожаю твоё чувство юмора, когда, отшучиваясь, ты отвечаешь на вопрос, почему у тебя только один ребёнок: "Мы боролись не за количество, а за качество". Мне трудно судить об этом, но спасибо тебе за все, что ты для меня делала и делаешь. Спасибо за жизнь, спасибо за твою бесконечную любовь, спасибо за музыку!!!! Будь здорова, пожалуйста".

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Источник — dni.ru
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