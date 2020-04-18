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Стали известны планы врачей в отношении Булановой

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Вокалистка Татьяна Буланова еще не скоро выйдет из больницы. Медики планируют понаблюдать за состоянием знаменитости.

По словам концертного директора певицы в Санкт-Петербурге Ларисы Рассказовой, Татьяна Буланова все еще госпитализирована. Лечится артистка с комфортом – отдельно от других больных.

"Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю", - сказал журналистам менеджер Булановой.

О том, в каком состоянии сейчас Татьяна, Ларисе неизвестно. Рассказова ждет понедельника, 20 апреля. "Будет какая-то более или менее понятная информация", – цитирует директора Пятый канал.

Напомним, певица Татьяна Буланова попала в больницу 11 апреля. Медики подозревали у вокалистки инсульт, но диагноз не подтвердился. Тем не менее, несколько дней Буланова, по некоторым данным, провела в реанимации.

Как писали "Дни.ру", навещать вокалистку не разрешают даже самым близким. Руководство клиники опасается, что посетители могут принести в медицинское учреждение коронавирусную инфекцию.

У Татьяны Булановой двое детей – 27-летний Александр Тагрин и 13-летний Никита Радимов. Пока вокалистка в больнице, ее младший ребенок находится один в квартире. Подросток уже неделю живет самостоятельно.

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Источник — dni.ru
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