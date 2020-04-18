Расставшаяся с отцом последнего ребенка Порошина решила сменить образ

18.04.2020 | 11:40

Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что Мария Порошина рассталась с отцом своего пятого ребенка. В прошлом году у 46-летней звезды родился сын.

Женщина трепетно оберегает свою личную жизнь, поэтому журналистам так и не удалось установить имя последнего возлюбленного актрисы. По разным данным, мужем был гражданин другой страны, который никак не связан с кино и телевидением.

Как ранее сообщали "Дни.ру", отношения Марии Порошиной не так давно все же закончились. Накануне женщина выложила в своем инстаграм-аккаунте фото, на котором предстала в новом образе. Пепельная блондинка вмиг посерела. Актриса перекрасила волосы в русый цвет и сделала стрижку-каре.

Поклонники быстро отреагировали на необычный для артистки стиль. "Вы всегда очень женственная, обаятельная и очаровательная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красивая, все моложе", "Красотка в любом образе", "Вы хорошенькая!", "Как стилист скажу, что прическа очень идет, но не люблю желтый цвет", – написали фолловеры в комментариях.

Однако, как оказалось, Мария Порошина решила изменить имидж лишь на время. Сейчас актриса снимается в новом проекте – именно для него она отказалась от классического для себя блонда.