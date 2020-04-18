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Молодая наследница Якубовича удивила своим ярким образом

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Дочь Леонида Якубовича Варвара накануне своего 22-летия решила резко поменять свой образ и превратилась в "огненную бестию". Девушка перекрасила вызывающие зависть густые локоны в ярко-рыжий цвет. Начинающая журналистка поделилась эффектными кадрами на своей страничке в Инстаграм.

В соцсети наследница ведущего шоу "Поле чудес" похвасталась, что успела отпраздновать свой день рождения в конце марта, буквально за несколько дней до введения в Москве строго режима самоизоляции.

Дочь Якубовича учится в МГИМО на факультете журналистики, но нередко заявляла, что в будущем хочет стать певицей. Недавно девушка выпустила свою первую песню под названием "Feel this world". Варвара с детства проявляла интерес к музыке, но росла стеснительным ребенком, поэтому долгое время не решалась посвятить себя любимому делу. В прошлом году она наконец начала брать частные уроки по вокалу, а потом записала свою дебютную песню.

Бессменный ведущий популярной телеигры очень редко рассказывает о своей дочери в СМИ. Сама Варвара тоже не афиширует родственные связи с известным всей России отцом. Свою страницу в Инстаграм она ведет под псевдонимом.

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Источник — dni.ru
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