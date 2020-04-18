Ляйсан Утяшева показала, как они живут с Павлом Волей

18.04.2020 | 13:50

Ляйсан и Павел - одна из самых красивых пар современного шоу-бизнеса. Как и другие звезды, в эти дни они вынуждены отказаться от мероприятий, вечеринок, съемок и гастролей, и провести их вместе с детьми в режиме самоизоляции.

Даже во время вынужденного отдыха Утяшева и Воля предпочитают трудиться. Ляйсан занимается делами по дому и записывает видеоролики с упражнениями, а Павел придумывает новые юмористические скейтчи.

На днях Утяшева приняла участие в YouTube-шоу Peopletalk и показала квартиру, в которой проживает ее семья.

Больше всего поклонников бывшей гимнастки удивила гардеробная звезды. Такого количества дорогих и брендовых вещей среднестатистический россиянин не сможет себе позволить за всю жизнь. «Пятница для нас священный день. Это всегда танцы дома. Мы наряжаемся», — похвалилась своим богатством Ляйсан.

Показала Утяшева и кухню. Звезда предпочитает готовить сама и выбирает низкокалорийные блюда. Она ответственно подходит к своему здоровью, здоровью супруга и детей.

Провела Ляйсан виртуальную экскурсию и по кабинету, в котором они по очереди трудятся.