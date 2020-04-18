Избитая Прилучным Муцениеце заявила о поиске нового избранника

18.04.2020 | 12:46

Актриса Агата Муцениеце до сих пор пытается прийти в себя после того, как ее супруг Павел Прилучный поднял на нее руку и устроил встряску всей семье. Однако у звезды уже появляются мысли о том, что все можно начать с чистого листа.

Проблема домашнего насилия, как выяснилось, актуальна не только среди среднестатистических семей. Пример Агаты Муцениеце и Павла Прилучного еще раз доказал, что богатые тоже плачут.

Насколько бы тяжелой ни была ситуация, время лечит и расставляет все на свои места. Вот и Муцениеце стала задумываться о новом мужчине, который смог бы вернуть ей веру в самые светлые чувства.

Правда, супругу Прилучного терзают сомнения насчет того, сможет ли она вообще когда-либо завести отношения после случившегося с ней. Агату посещают и мысли беспросветного одиночества, призналась звезда в очередном выпуске своего шоу на YouTube "Честный развод".

Муцениеце добавила, что, по ее прогнозам, она сможет заняться поиском достойного мужчины примерно через полгода, когда душевные и сердечные раны немного затянутся. При этом, как призналась актриса, если она и будет пытаться устроить личную жизнь, то только с серьезными намерениями. Быть чьей-либо любовницей знаменитость не намерена.