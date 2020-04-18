Полезное

Избитая Прилучным Муцениеце заявила о поиске нового избранника

Печать

Актриса Агата Муцениеце до сих пор пытается прийти в себя после того, как ее супруг Павел Прилучный поднял на нее руку и устроил встряску всей семье. Однако у звезды уже появляются мысли о том, что все можно начать с чистого листа.

Проблема домашнего насилия, как выяснилось, актуальна не только среди среднестатистических семей. Пример Агаты Муцениеце и Павла Прилучного еще раз доказал, что богатые тоже плачут.

Насколько бы тяжелой ни была ситуация, время лечит и расставляет все на свои места. Вот и Муцениеце стала задумываться о новом мужчине, который смог бы вернуть ей веру в самые светлые чувства.

Правда, супругу Прилучного терзают сомнения насчет того, сможет ли она вообще когда-либо завести отношения после случившегося с ней. Агату посещают и мысли беспросветного одиночества, призналась звезда в очередном выпуске своего шоу на YouTube "Честный развод".

Муцениеце добавила, что, по ее прогнозам, она сможет заняться поиском достойного мужчины примерно через полгода, когда душевные и сердечные раны немного затянутся. При этом, как призналась актриса, если она и будет пытаться устроить личную жизнь, то только с серьезными намерениями. Быть чьей-либо любовницей знаменитость не намерена.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Бей бабу молотом, будет баба золотом.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте