Ягудин высказался об отношениях с Плющенко

17.04.2020 | 11:49

Алексей Ягудин прокомментировал многолетний конфликт с коллегой. Он считает, что им давно нечего делить с Евгением Плющенко.

Фигурист старается не говорить о сложных отношениях со спортсменом. О Евгении Плющенко он отзывается положительно. По словам Алексея Ягудина, его оппонент с супругой Яной Рудковской – молодцы и трудяги.

На вопрос об отношениях с Евгением фигурист заявил, что их просто нет, поскольку они не общаются. По его словам, Плющенко – гениальнейший спортсмен. "Не хочу никому лизать задницу, но это правда", – цитирует Ягудина Sportrecs.ru.

Напомним, в прошлом году между знаменитостями разгорелся скандал из-за того, что Алексей Ягудин приехал выступать на лед, где занимаются спортсмены Евгения Плющенко. Это взбесило Яну Рудковскую. Свою позицию продюсер выразила в довольно резкой форме в соцсети.

Как писали "Дни.ру", скандал в российском мужском фигурном катании разразился в конце 90-х. Тогда Алексей Ягудин сменил тренера – ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой.

После завершения спортивной карьеры Алексей Ягудин посвятил себя телевидению и театру. Он отметил, что ему повезло, ведь многие не могут найти новое увлечение, перестав заниматься любимым делом.