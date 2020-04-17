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«Я требую развода»: Шукшина просит Алибасова расстаться с матерью

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Известие о свадьбе продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стало сенсацией. Особую пикантность придавало то, что, по слухам, родня престарелой артистки не приняла ее выбора. Младшая дочь Лидии Ольга Шукшина и вовсе потребовала развода.

Ходят слухи, что отношения у Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной напряженные. Многие фанаты находят странным, что практически с самой свадьбы супруги живут в разных квартирах, встречаясь лишь время от времени и проводя время вместе. Недавно и вовсе поползли слухи о скором разводе.

На днях адвокат актрисы сообщил, что отправил по почте продюсеру некое важное письмо, чтобы решить какой-то имущественный вопрос. Вот только Бари Алибасов его пока не смог получить, потому что безвылазно сидит дома. Всему виной карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга настроена категорично. Она убеждена, что артистке и продюсеру следует расстаться. "Лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода", – безапелляционно заявила Ольга.

По словам наследницы 81-летней артистки, в разговоре мать ей прямо сказала, что у нее нет никаких отношений, в том числе и брачных, со скандально известным продюсером группы "На-На". "Мы никогда не жили вместе, – недавно призналась мне мама. – Совместного быта у нас не было, секса тоже". Это признание меня расстроило", – призналась Шукшина.

Примечательно, что разговоры о разводе выводят Бари Алибасова из себя. Когда журналисты спросили, как он относится к слухам о скором расставании с Лидией Федосеевой-Шукшиной, то услышали матерную тираду, после которой продюсер обратился к "Собеседнику": "Если бы ты был женат на Мадонне или на Элизабет Тейлор, какими бы были твои действия? Ты бы стал разводиться?"

Бари Алибасов заявил, что именно с Лидией Федосеевой-Шукшиной обрел то душевное спокойствие и комфорт, о котором всегда мечтал. Да и вообще, он только недавно был у нее. "Мы сидели на кухне, ели, пили. Лида так вкусно все приготовила. А слухи о нашем разводе запускают мрази, которые зарабатывают на этом", – заключил продюсер.

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Источник — dni.ru
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