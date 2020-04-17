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Патологоанатом о COVID-19: это не пневмония в чистом виде

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Сенсационное заявление сделано патологоанатом и клиническим фармакологом Александром Эдигером. По его мнению, коронавирус поражает не только легкие, но и все органы человека.

“Это никакая не пневмония. Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ. Воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход. Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае – фатальный исход, смерть заболевшего”, – сообщил специалист изданию "Царьград".

По мнению Эдигера, при новом заболевании происходит, исходя из полученной информации, поражение стенок сосудов и клеток крови. Поэтому легкие не являются органом-мишенью номер один. Поражаются рецепторы, которые есть не только в них, но и в сосудах, и даже в пищеварительном тракте.

При COVID-19 поражается гемоглобин в эритроцитах. Отсюда и возникает гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода, добавил патологоанатом.

“Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов”, – сообщил эксперт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

кто создал вирус, тот и знает как лечить его

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