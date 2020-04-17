Надежда Бабкина сама усугубила ситуацию со своим здоровьем

17.04.2020 | 09:44

Противоречивая информация поступает о состоянии Надежды Бабкиной. Одни источники утверждают, что певица находилась в медицинском центре в Коммунарке, другие рассказывают о лечении в частной клинике.

По сведению ряда СМИ, сейчас 70-летняя артистка находится в подмосковном Красногорске — в военном госпитале имени Вишневского. В этой больнице лечились и другие известные люди: Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина, Борис Березовский.

В настоящий момент учреждение частично перепрофилировано для лечения больных коронавирусом. Надежду Георгиевну разместили в VIP-палате.

Состояние народной любимицы вызывает опасение у врачей: COVID-19 осложняется рядом других хронических заболеваний, которыми страдает певица — гипертонией, проблемами с сердцем и щитовидной железой.

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких — в горло вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — сообщает источник.

По словам медиков, состояния певицы тяжелое из-за позднего обращения в медучреждение. «Насколько нам известно, Надежда Георгиевна почти две недели пыталась заниматься дома самолечением. Поэтому усугубила ситуацию — так ни в коем случае делать нельзя», — дополнил источник телеграм-канала «Светские хроники».

А вот исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин опроверг эти данные. «Какую только ерунду сейчас не пишут. Надежду Георгиевну никуда не перевозили, она находится в той же клинике, где и ранее», – отрезал он.

По его словам, Надежде Бабкиной уже гораздо лучше. Ее даже перевели из реанимации в обычную палату. «Она в сознании, общается, скоро сама все всем расскажет», – сообщил Антон Собянин журналистам «РИА Новости».