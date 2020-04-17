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Меладзе распустил мужскую версию «ВИА Гры»

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Константин Меладзе принял решение отказаться от продюсирования группы MBAND. Музыкант распустил участников коллектива.

Группа MBAND, участниками которой являлись Анатолий Цой, Никита Киоссе и Артем Пиндюра, просуществовала относительно недолго, всего 6 лет. Их творческий путь начался в 2014 году, выпустив хит "Она вернется". За это время коллектив завоевал множество поклонников, по ним сходят с ума миллионы девочек и девушек со всего СНГ. К слову, последняя песня группы была выпущена в ноябре прошлого года.

Теперь же каждый участник группы начнет сольную карьеру, сообщается в официальном инстаграм-аккаунте коллектива. Анатолий Цой, к примеру, уже активно продвигает себя как сольного исполнителя. Остается лишь гадать, как скоро певец представит первую песню, записанную без ребят из MBAND.

Таким образом, в продюсерском центре Константина Меладзе осталось всего четыре проекта: Валерий Меладзе, группа "ВИА Гра", Rozhden и Вера Брежнева. К слову, последняя получает наибольшую поддержку от лейбла. У певицы чаще остальных выходят новые композиции.

Напомним, что в прошлом году из-под крыла Меладзе упорхнула Альбина Джанабаева. Певица не могла творчески развиваться, поэтому предпочла сотрудничество с другой компанией. Так или иначе, Альбина благодарна Константину Шотаевичу за ценный опыт и уважает его.

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Источник — dni.ru
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