«Хочу перемен»: Елена Исинбаева кардинально изменила свою внешность

17.04.2020 | 17:52

Елена Исинбаева решилась на кардинальные перемены. Поклонники были удивлены.

37-летняя спортсменка Елена Исинбаева решила изменить свой привычный образ. Поклонники знают олимпийскую чемпионку как брюнетку с угольно-черными волосами. Но теперь прыгунья стала совсем не похожа на себя. Она перекрасила волосы в синий и фиолетовый цвета, результат показала поклонникам. Елена опубликовала новый снимок в своем инстаграм-аккаунте.

Фотографию Исинбаева сопроводила известными строками из песни Виктора Цоя "Хочу перемен", намекая на желание что-то изменить в своей жизни. Поклонники, в основном положительно отреагировали на синеволосую спортсменку.

"Ого! Вот это перемены!", "Очень идет", "Когда девушка меняет прическу, это к большим переменам в личной жизни", – написали фолловеры. Однако некоторые все же не оценили эксперименты Елены. "Жуть, конечно! Раньше за такие прически школьников в школу не пускали. А сейчас все пишут "Круто".

Пользователи Сети также поинтересовались, где спортсменка смогла перекрасить свои волосы, если во время режима самоизоляции не работают салоны красоты. Однако, вполне возможно, что Исинбаева просто надела парик.