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Генетическое заболевание: певица Zivert рассказала о своей худобе

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Певица Zivert ворвалась в шоу-бизнес молниеносно и буквально сразу получила признание публики. Юлией восторгаются не только за ее творчество, но и за стройную фигуру, стиль и развитое чувство вкуса.

Многие думали, что исполнительница целенаправленно сидит на строжайших диетах, чтобы сохранить свою худобу. Другие считали, что у Юлии анорексия, с которой она не может справиться. Но, оказалось, причина кроется совсем в другом.

По словам Zivert, она страдает от серьезного генетического заболевания – загиб желчного пузыря. С этим недугом можно нормально жить только в случае соблюдения всех правил. Так, артистке приходится есть исключительно маленькими порциями. Кроме того, ее рацион сильно ограничен. Юлия не может побаловать себя жаренным, копченным или жирным.

"В связи с этим мне многое нельзя, и если я чересчур себе позволяю, у меня такая жесть начинается в организме, что я лежу неделями в больнице", – поделилась Zivert в эфире шоу "Алена, блин".

Раньше звезда не задумывалась о том, что кладет в рот, в результате чего она загремела в госпиталь. Причем врачи долго не могли понять, в чем суть проблемы. А сама певица не сомневалась в том, что это обычное отравление. Лишь спустя время у нее диагностировали загиб желчного пузыря. С тех пор инстадива тщательно следит за своим рационом.

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Источник — dni.ru
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