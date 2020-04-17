«Деньги не все отдают»: Садальский раскрыл подноготную шоу «Секрет на миллион»

17.04.2020 | 12:46

Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал скандально известную передачу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. По словам артиста, все вопросы заранее обговорены с героем, а в заветном конверте ничего нет.

"Секрет на миллион" выходит в эфир на "четвертой кнопке" на протяжении нескольких лет. Шоу считается одним из самых рейтинговых на отечественном телевидении. Свои тайны в разное время открывали Елена Проклова, Филипп Киркоров, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, Екатерина Волкова и многие другие.

Настоящей удачей для ведущей Леры Кудрявцевой можно назвать интервью с некогда популярным исполнителем Андреем Губиным, который ведет крайне закрытый образ жизни. А ведущая Дана Борисова попросту сбежала из студии, не выдержав провокационных вопросов.

В Сети критикуют передачу: дескать, скандальные откровения сильно преувеличены. Также зрители подозревают, что знаменитости приходят на шоу подготовленными. А некоторые отмечают, что звезды рассказывают Лере Кудрявцевой истории, которые все и так знали. "Проехался" по "Секрету" и актер Станислав Садальский.

Он заявил, что после шоу у гостя остается не вся сумма. "Деньги не все отдают, 70% только", – сообщил актер. Он рассказал, что побеседовал со своей коллегой Еленой Прокловой, которая снималась в передаче.

"Я поинтересовался, какой у нее вопрос был в конверте. Оказалось, она открыла конверт, а там записка: "У Вас безупречная репутация. Вы можете сыграть, что Вам неприятно отвечать?" Ленка покорчилась, сыграла и сожгла конверт", – отметил актер.

Садальский подчеркнул, что с героем заранее обговариваются все детали, в том числе вопрос в конверте. "Тот, кто отвечает на вопрос на миллион, заранее его знает. Но не буду рассказывать, кто так отвечал. Это тайна", – разоткровенничался он с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

По словам артиста, редакторы "Секрета на миллион" не раз приглашали его в шоу, однако он отказывался. К слову, в эти выходные ожидается новый выпуск передачи – продолжение откровенного разговора Леры Кудрявцевой с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.