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Алена Свиридова хотела избавиться от ребенка

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Алена Свиридова стала гостьей программы "Судьба человека". Певица рассказала Борису Корчевникову о внезапной беременности и нежелании становиться матерью.

С отцом своего второго сына артистка познакомилась в 2002 году на съемках реалити-шоу "Гарем" в Кении. Он был младше певицы на 20 лет, у них закрутился курортный роман, также пара несколько раз встречалась в Москве.

"Когда большую компанию молодых здоровых людей запирают на полтора месяца в жарком африканском климате на берегу моря, как Вы думаете, что может произойти? Собрались все составляющие такой романтической истории: Африка, интересные съемки, теплые ночи, океан, звезды..." – вспомнила Алена Свиридова.

Как отметила артистка, Дмитрий Мирошниченко покорил ее упорством. Впрочем, очень скоро певица подумала, что такие отношения не для нее, и рассталась с парнем.

"И через неделю я вдруг понимаю, что о-го-го, что я беременна", – сказала Алена Свиридова в эфире шоу "Судьба человека". Она не хотела рожать – не понимала, как растить малыша одной, ведь отца в молодом любовнике не видела.

"Подумала, что это какая-то глупость. Я решила избавиться, хотела прервать беременность. Не очень хорошее действие", – отметила певица.

В планы артистки вмешалась судьба. В день, когда певица должна была отправиться на аборт, она слегла с температурой 40 градусов. К Алене пришла мать и сказала: мол, раз все так складывается, оставляй ребенка, я тебе помогу. "Позвонила потом Диме и сказала, что вот, я беременна. Но сказала, что не хочу рожать. И тут он меня начал отговаривать", – призналась исполнительница песни "Розовый фламинго".

Ради малыша молодой человек бросил институт и переехал в Москву. "Нам было так весело! Он обо мне очень трогательно заботился. Таскал на руках, потому что у меня был огромный живот – Гриша родился очень большим", – рассказала 57-летняя Алена Свиридова.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Я тоже однажды чуть не забеременела...

Гость||

И кому это интересно?

Гость||

Гость писал(a):

И кому это интересно?

Алёне. Ты бы вдул девке, моложе тебя на 20 лет, к тому же вешающейся на шею?

Гость||

С 2003 по 2007 год гражданский муж — Дмитрий Николаевич Мирошниченко (род. 11 июля 1982; Кривой Рог) — бывший манекенщик, владелец агентства по организации праздников, вёл на ТНТ передачу «Бинг-лото». Познакомились и начали встречаться на реалити-шоу «Гарем» в Кении в 2002 году. Спустя 4 года расстались[42].

сын — Григорий Дмитриевич Мирошниченко (род. 3 января 2004[43][44][45]).

28 сентября 2012 года на шоу «Пусть говорят» (Первый канал) Алёна представила в качестве своего нового спутника 36-летнего Давида Варданяна (род. 1976)[17].

Ха-ха-ха. Тётка наивная. Через 4 года расстались???????????? Ну, молодцы!!!

А теперь армянин?????????????? Поздравляю. И на сколько лет моложе??? Пример Аллы заразителен.

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