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«Зашейте себе рот!»: Воля дал совет сидящим на карантине людям

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Павел Воля и Ляйсан Утяшева с удовольствием проводят время на самоизоляции. Спортсменка в своем микроблоге неоднократно говорила, что использует карантин для того, чтобы похудеть.

Гимнастка провела экскурсию по кухне и отметила, что проводит здесь большую часть своего дня. Теледива неоднократно признавалась, что считает готовку священным долгом женщины. На плите у Ляйсан Утяшевой стоят макароны с овощами, суп-пюре, стейк из рыбы и омлет со шпинатом – в целом обычная пища.

Лаура Джугелия, ведущая ютуб-канала PEOPLETALK TV, спросила у резидента Comedy Club, как его жене удается худеть на карантине. "Ну признайся, Паш, не жрет она ничего, да?" – уточнила интервьюер. Спортсменка в шутку заявила, что секрет ее стройности – гадание на волшебном шаре.

"Те, кто говорит, мол, ой, у нас не получается, у нас такое телосложение и все такое... Рот зашейте себе, и все! Нет никаких других советов", – отрезал комик.

Ляйсан Утяшева отметила, что не может быть больше мужа, вес которого с 17 лет держится на отметке в 60 килограммов. "Секрет один – расходуйте больше, чем потребляете", – добавил Павел Воля.

На карантине мужчина много работает, общается с детьми и не слезает с турника. "Я в движухе постоянно, за день присаживаюсь два раза, может быть", – отметил артист.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — dni.ru
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