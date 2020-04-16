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Вместо краски для волос - удобрение: мошенники обманули Кудрявцеву

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Казалось бы, что может случиться, пока все сидят дома – в ДТП не попадешь, воры не атакуют. Но Лера Кудрявцева все равно умудрилась угодить в неприятную ситуацию.

Телеведущая заявила, что стала жертвой аферистов. Недавно светская львица сделала заказ, который должны были доставить из США. Она онлайн купила дорогую краску для волос.

На днях ей пришло извещение о том, что товар доставлен на почту. Кудрявцева сразу же отправилась туда, чтобы забрать посылку. Леру удивило то, что ее попросили повторно оплатить заказ. Она предположила, что возможно, внесла не всю сумму, и поэтому отдала потребованные четыре тысячи рублей.

После того, как звезда пришла домой и открыла коробку, она увидела жидкое удобрение для почвы. Ее удивлению не было предела. На минуту Лере даже показалось, будто у нее проблемы с головой, ведь она не могла осознанно купить ничего подобного.

В итоге Кудрявцева решила разобраться, как такое могло произойти. Она отыскала фирму, занимающуюся продажей, и почитала о ней отзывы.

"Оказалось, что это развод для таких лохов, как я. В базе есть мои данные. Мошенники используют их в надежде, что оплачу посылку и не буду проверять, так я и сделала. Ясное дело, времени разбираться с этим нет, но обидно", – призналась Лера.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Не понял! Это что, по барыне говядина что ли? Откуда они про неё узнали? Адресная посылка!

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