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Василиса Володина объяснила отказ от съемок в «Давай поженимся»

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На днях стало известно, что Василиса Володина покидает брачное шоу Первого канала "Давай поженимся". Астролог оставила своих товарок Ларису Гузееву и Розу Сябитову и рассказала, почему.

Когда появилась информация об уходе Василисы Володиной из программы "Давай поженимся", многие зрители испугались. Они решили, что астролог покинул передачу навсегда. Однако соведущая Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой поторопилась успокоить своих многочисленных поклонников.

Василиса Володина объяснила, что приняла такое решение из-за пандемии коронавируса, который свирепствует в мире. "Я с семьей дома в самоизоляции, как собственно нас и попросило руководство страны и руководство города Москвы. Берегу себя и близких. Приняла такое решение", – рассказал астролог.

При этом она сообщила, что съемки новых выпусков развлекательного шоу ведутся, только без нее. Снимаются только Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Василиса Володина дала понять, что у нее и мысли нет покинуть передачу насовсем. "У меня не было намерений прервать контракт с "Давай поженимся!" навсегда. Я отказалась сниматься на то время, пока не снят официально установленный режим. Я приняла такое решение, считаю, что это правильно", – цитирует астролога Teleprogramma.pro.

Отметим, что состав ведущих программы не меняется уже десять лет. Тем не менее, был период, когда Василиса Володина на время покидала передачу. Это было связано с рождением второго ребенка – сына Вячеслава. Впрочем, долго в декретном отпуске она не сидела. Вскоре после рождения мальчика Василиса вернулась в строй.

О том, что Володина покинула "Давай поженимся", стало известно от Розы Сябитовой. "Мы снимаем программы "Давай поженимся" не в полном составе. Несмотря на обстоятельства – шоу должно продолжаться (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила сваха у себя в "Инстаграм".

С ней солидарна и Лариса Гузеева. Она убеждена, что их шоу должно развлекать людей в это непростое время. "Мы должны быть на передовой... Так что не удивляйтесь", – обратилась к зрителям актриса. Между тем ходят слухи, что место Василисы Володиной может занять другой астролог – Тамара Глоба.

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Источник — dni.ru
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