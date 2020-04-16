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Пугачева поразила своим внешним видом

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Алла Пугачева восхитила поклонников безупречным внешним видом. Видео в день рождения Примадонны российской эстрады опубликовал ее супруг Максим Галкин.

Народной артистке Алле Пугачевой исполнился 71 год. К сожалению, ее день рождения пришелся на период режима самоизоляции, близкие друзья не смогут приехать на торжество. Но певица не унывает, ведь с ней рядом родные дети, а также супруг Максим Галкин. Утром домочадцы поздравили Аллу Борисовну с праздником: вручили букеты цветов, а также нарисовали большую трогательную открытку.

Позже в инстаграм-аккаунте Галкина появилось еще одно видео из особняка супругов. Юморист снял жену на телефон во время ее прохода по комнате. Примадонна надела красивое темное платье с цветочными узорами, которое подчеркивало похудевшую фигуру. К видеоролику Галкин добавил хит певицы Мадонны Masterpiece ("Шедевр" – в переводе с английского).

В комментариях решили отметиться звезды шоу-бизнеса. С днем рождения артистку поздравили Ольга Бузова, Яна Рудковская, Светлана Лобода, Гарик Харламов, Валерий Сюткин, Светлана Бондарчук, Анна Семенович и многие другие. К пожеланиям присоединились и поклонники. Кроме того, они восхитились безупречным внешним видом Аллы Борисовны. "Нереальной красоты видео", "Нет слов. Потрясающе красиво", "Девочка-счастье", "Прекрасный образ! Женственно и нежно" – написали фолловеры.

Напомним, недавно Елена Воробей рассказала о первой встрече с Примадонной. Юмористка призналась, что во время общения с Пугачевой она была в полуобморочном состоянии.

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Источник — dni.ru
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Думаю к поздравлениям с искренней радостью примкнули 100 млн. россиян, имеющих доход 20,0 т.руб. в месяц

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