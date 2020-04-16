Особенной ребенок Бледанс поздравил Пугачеву ее хитом

16.04.2020 | 16:27

Эвелина Бледанс необычно подошла к поздравлению Аллы Пугачевой с днем рождения. Популярная актриса сняла видео для именинницы, в котором задействовала своего особенного сына Семена Семина.

Накануне, 15 апреля, свой день рождения отметила Алла Пугачева. Примадонне отечественной сцены исполнился 71 год. Именинницу поздравило огромное количество людей. Разумеется, не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса.

Из-за карантина, введенного в результате пандемии коронавируса, звездам пришлось поздравлять артистку через социальные сети. Свои пожелания они сопровождали фотографиями Аллы Пугачевой разных лет. Актриса Эвелина Бледанс, получившая известность после того, как сыграла роль сексуальной медсестры в юмористической программе "Маски-шоу", подошла к поздравлениям с фантазией.

Она записала видео, где под фонограмму Аллы Пугачевой на песню "Айсберг" выступает ее восьмилетний сын Семен Семин. Мальчик с синдромом Дауна облачен в балахон, который был когда-то визитной карточкой Примадонны, и с рыжим париком на голове.

"С Днем рождения, Примадонна. Когда-то и я Маленькая так переодевалась и пела. Только у меня увлажнителя воздуха не было, чтоб дым сделать)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – подписала ролик Эвелина Бледанс.

Видео произвело фурор. Многочисленные подписчики официальной странички артистки в социальной сети "Инстаграм" рассыпались в комплиментах мальчику. Другие же признались, что надеялись увидеть в роли Примадонны саму Эвелину Бледанс. Третьи попросили артистку выложить ее горячие фото.

Нашлись и те, кто почему-то счел видео с переодетым и теряющим поддельные волосы Семеном Семиным издевательством. "Это унижение!", "Не знаю, что-то меня это видео не умиляет...", "Ужас", "А мне не нра", "Ничего хорошего(", – высказались некоторые подписчики.