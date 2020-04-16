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Мечтавшая оказаться в космосе Кудрявцева расплакалась от шутки друга

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Лера Кудрявцева рассказала о давней, заветной мечте. Близкий человек пообещал ей ее исполнить, но слово не сдержал.

Много лет назад Лера Кудрявцева собралась лететь в космос. Было время, когда гламурная блондинка жила в Звездном городке, поэтому всерьез увлеклась космонавтикой. К тому же муж ее сестры работал в центре подготовки космонавтов. "Ну и что-то слово за слово я говорю – это моя мечта!!! Дима мне говорит, ну мол могу организовать (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – начала свой рассказ популярная телеведущая.

После этого обещания Лера Кудрявцева, по ее словам, буквально ночей не спала от предвкушения. Она всем знакомым объявила, что собирается в космос, представляла себе полет, а если все же засыпала, то ей снилось, как она взлетает, и ее снимает программа "Время".

"Облазила в центре все, посидела в ракете согнувшись рогаликом, залезла в скафандр, Дима говорит "давай на центрифугу мол "я отказалась, без подготовки не хотела там все заблевать", – поведала гламурная блондинка.

Однако время шло, Лера Кудрявцева продолжала тешить себя надеждой на полет и радовалась скорому исполнению давней заветной мечты, пока муж сестры не сказал, что пошутил. Она очень расстроилась. "Моим слезам не было конца :) После этого "предательства" я не знала больше о чем мечтать. Дура не?" – завершила рассказ телеблондинка на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". Она сопроводила текст фотографией, на которой запечатлена в скафандре.

Поклонники пришли в восторг от истории. Многие подписчики посмеялись, другие искренне удивились доверчивости Леры, ведь не секрет, что для профессии космонавта надо обладать отменным здоровьем и подходящей физической формой.

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Источник — dni.ru
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Гость||

"Моим слезам не было конца :) После этого "предательства" я не знала больше о чем мечтать. Дура не?" Ответ очевиден или подсказать?

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